2020/11/03 | 15:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بدأ الأمريكيون التوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، لتحديد ما إذا كان الرئيس الحالي دونالد ترامب أو منافسه جو بايدن سينتخب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوم الحسم..الولايات الأمريكية تبدأ في فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوم الحسم..الولايات الأمريكية تبدأ في فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).