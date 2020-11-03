وزير النقل يعلن تفعيل الترانزيت البري والجوي في العراق

2020/11/03 | 15:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

اعلن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي اليوم الثلاثاء عن تفعيل الترانزيت البري والجوي في العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "وزير النقل عقد اجتماعا موسعا بهدف تفعيل عمليات النقل العابر (الترانزيت) في البلاد، ضم الاجتماع مدير عام المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر الوائلي و ممثلي كل من وزارة التجارة و دائرة الجمارك و قيادة العمليات المشتركة، وبحضور الوكيل الفني للوزارة المهندس طالب بايش و مدير عام الدائرة الفنية و مدير عام الشركة العامة للنقل البري و مدير الشحن الجوي في الخطوط الجوية العراقية.



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وقال الشبلي انه "انسجاماً مع التوجه الحكومي الذي التزم به رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي القاضي بتعظيم موارد الدولة، وحرصا على استثمار الموقع الجغرافي المهم للعراق الذي يُعد حلقة وصل مهمة للكثير من البلدان، عزمت الوزارة على تفعيل عمليات النقل العابر (الترانزيت) الذي يمر عبر الاجواء العراقية و كذلك البر العراقي الذي ينفتح على الكثير من الدول، لما تمثله هذه العمليات من مصدر مهم لتوفير الاموال و زيادة الايرادات بما يخدم مصلحة المواطن العراقي".

واضاف البيان ان " الاجتماع تمخض عنه تشكيل لجان عمل مشتركة لوضع الاسس والضوابط التي ستكون اساسا لعمل تلك اللجان التي ستقدم مطالعاتها النهائية الاسبوع المقبل".

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