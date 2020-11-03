2020/11/03 | 15:59 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 | 03:45 مساءً | عدد القراءات : 14

البحرين تجيز الاستخدام الطارئ للقاح كورونا‎

أعلنت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة بنت سعيد، الموافقة على الاستخدام الطارئ لأحد اللقاحات المرشحة لفيروس كورونا (كوفيد-19) ”لأفراد الصفوف الأمامية“ اعتبارًا من يوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وسمحت الإمارات في أيلول/ سبتمبر، بإجراء مماثل يتيح الاستخدام الطارئ للقاح ذاته، لأفراد الصفوف الأمامية المعرضين لمخاطر عالية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

واللقاح المرشح، الذي يقترب من نهاية مرحلته التجريبية الثالثة في مصر والبحرين والأردن، هو جزء من شراكة بين شركة ”سينوفارم تشاينا ناشيونال بيوتيك جروب“ و“جروب 42″ وهي شركة لتقنية الذكاء الاصطناعي مقرها أبوظبي.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الثلاثاء، تلقيه لقاح ”كوفيد-19“.

وكتب بن راشد على تويتر: ”أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا..



نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع“.

وأضاف: ”نشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة؛ لتكون بلادنا من أوائل الدول عالميًا التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس..



والمستقبل دائمًا أفضل وأجمل في دولة الإمارات“.

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