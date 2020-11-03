2020/11/03 | 15:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني – تستحوذ ملفات GIF والصور العشوائية ومقاطع الفيديو التى يرسلها أصدقاؤك عبر واتس آب على مساحة تخزين جهازك دون أن تلاحظ ذلك، وقد يكون الاضطرار إلى الوصول إليها لحذفها أمرًا مزعجًا، لذا بدأ تطبيق واتس آب فى طرح أداة جديدة لإدارة التخزين لدى المستخدمين بجميع أنحاء العالم، والتى تسهل عملية التنظيف من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميزة جديدة يطرحها تطبيق واتس آب تسهل حذف الملفات والصور المركز الخبري الوطني.

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