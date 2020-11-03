2020/11/03 | 16:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء وزارة المالية لايجاد الحلول وبشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين.



وقال احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء، في تغريدة نشرها على موقع تويتر، “في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين”.



اقرأ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يوجه وزارة المالية لإيجاد حلول لصرف الرواتب بشكل عاجل وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه وزارة المالية لإيجاد حلول لصرف الرواتب بشكل عاجل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه وزارة المالية لإيجاد حلول لصرف الرواتب بشكل عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).