الكاظمي وجه وزارة المالية بإيجاد الحلول لصرف رواتب المتقاعدين

2020/11/03 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالتزامن مع تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر تشرين الأول، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزارة المالية بإيجاد حلول لصرف رواتب المتقاعدين.

وأكد احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء في تغريدة عبر تويتر، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أكد أن الكاظمي وجه وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين، مشيرا إلى أن الحكومة بانتظار إقرار قانون تغطية العجز المالي من قبل مجلس النواب للمباشرة بصرف رواتب الموظفين.

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