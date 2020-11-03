كورونا في العراق.. وفاة 51 شخصاً واصابة اكثر من 3500 آخرين

2020/11/03 | 16:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن

الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس

كورونا في العراق.

وأدناه جدول أوردته الوزارة يُظهر عدد

الإصابات وحالات الشفاء والوفاة:

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