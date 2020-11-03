الاطاحة بـ

2020/11/03 | 16:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات،

الثلاثاء، عن القاء القبض على مخبر سري

وداعم لوجستي وناقل لعوائل عناصر "داعش"

في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، انه "تنفيذ لتوجيهات

وزير

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