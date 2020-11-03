كورونا يوقف عقد جلسات البرلمان

2020/11/03 | 16:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان البرلمان سيوقف عقد جلساته لمدة 15 يوما.

وقال زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان البرلمان سيوقف عقد جلساته الاعتيادية بعد اصابة عدد من البرلمانيين بفايروس كورونا.

وأضاف: ان الاجراء يأتي لمنع تفشي فايروس كورونا بين اعضاء البرلمان، مشيرا الى ان اجتماعات لجان البرلمان ستستمر دون حضور الاعضاء المصابين بكوفيد19.

PUKmedia خاص‌

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