2020/11/03 | 16:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … يمر على العراق وضعاً اقتصادياً صعبا منذ الربع الاول للعام الحالي 2020، وتتمثل اساس المشكلة بتأخير تسليم رواتب الموظفين والمتقاعدين وهو ما جعل الحكومة العراقية تلجأ الى تأخر تسليمها للموظفين او المتقاعدين لعدة اشهر.



فيما وجه اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزارة المالية بأيجاد الحلول السريعة والعاجلة من اجل تأمين الرواتب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق ..



لن يتم صرف رواتب الموظفين الا بعد اقرار قانون تغطية العجز وكالة الصحافة المستقلة.

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