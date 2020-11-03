عبر عمليات منفصلة.. إنقاذ 575 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

2020/11/03 | 16:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن إنقاذ 575 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، خلال الأيام الماضية عبر عمليات منفصلة.

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