الابتزاز البرلماني وزير التعليم انموذجا !

2020/11/03 | 16:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زهير الفتلاوي كل الشعب يعرف دهاليز وأساليب السياسة بما فيها تعامل البعض من اعضاء مجلس النواب بالصفقات المشبوهة ، وهو لا بر ولا أمان فيه وشهرة في الابتزاز والمساومة وقبض الرشاوي وشراء العقارات الطاكه ! .طبقة متخومة على حساب طبقة محرومة تسرق الإيرادات بحجة تقديم الخدمات والدليل اغلب المحافظات محرومة من الخدمات […]

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