القانونية النيابية ترد على إمكانية الطعن بقانون الانتخابات وصلاحية المحكمة الاتحادية بقبوله

2020/11/03 | 16:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أستبعدت اللجنة القانونية النيابية، الطعن بقانون الانتخابات النيابية.

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