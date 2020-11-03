منتخب الناشئين يتغلبُ على الحدود وديا

2020/11/03 | 16:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

تغلبَ منتخب الناشئين على فريق الحدود بثلاثية نظيفة، في مباراة ودية لعبت على ملعب الشعب الثاني.

وقال مدرب منتخب الناشئين، عماد محمد في بيان للتطبيعية تلقته /المعلومة/ ان “هذه المواجهة أعطتنا مساحة كبيرة لاختبار لاعبينا، والاطلاع على مدى تجاوبهم مع التدريبات التكتيكية والبدنية”.

وأضافَ محمد ان “الجهاز الفني لمنتخب الناشئين استقر على 40 لاعباً من الجدد، ومن يتواجد معنا مسبقا”.



مشيرا الى أن “هذه التوليفة الجديدة ستكون عماد المنتخب في الاستحقاقات المقبلة”.

واختتمَ بالقول: “انتقلنا إلى المرحلة الثانية من الإعداد من خلال خوض المباريات الودية”.



مبينا “ان الفترة المقبلة ستشهد انتقالنا إلى المرحلة الثالثة بخوض مباريات مع فرق الخط الأول في الدوري الممتاز والدرجة الأولى بدلا من مواجهة فرق الشباب”.

ولعبتْ المباراة من ثلاثة أشواط، مدة كل شوط 40 دقيقة، من أجل منح الفرصة لجميع اللاعبين.



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