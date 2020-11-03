الاعلام الرقمي: وصول ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء لمستخدمي الواتساب

2020/11/03 | 16:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مركزالاعلامالرقمي DMC ، تفعيل تطبيق الواتساب لميزة الرسائل ذاتية الاختفاء او التدمير disappearing messages والتي وصلت للعديد من مستخدمي التطبيق في العراق .

واوضح المركز، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الميزة حال تفعيلها ستؤدي الى حذف كل الرسائل ( فيديو – صورة – نص وغيرها ) بعد سبعة أيام من الدردشة التي يختارها المستخدم، سواء كانت في المحادثات الفردية او المجموعات التي يكون للمشرف فقط الحق في تفعيلها”.

واضاف المركز، ان “الميزة الجديدة مفيدة من اجل تجنب مشكلة امتلاء الذاكرة برسائل غير مهمة، كما ان هذه الميزة لن تؤدي لحذف الرسائل التي تم أرسالها أو استقبلها سابقا في المحادثة، وانما فقط على الرسائل التي ارسلت بعد تفعيل الميزة”.

من الجدير بالذكر ان ميزة اختفاء الرسائل موجودة في العديد من التطبيقات كالتيلغرام والسناب والسيغنال ولكن بتوقيتات يقوم المستخدم بتحديدها خصوصا فيما يتعلق بالتيلجرام .

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