منجزات بطعم العدس..أهبِطوا مِصرَ فأن فيها ما سألتم..!

2020/11/03 | 16:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خلدون علي ..انطوهم يابه عدس برمضان ، هذا مو انجاز ؟!! بهذه الصورة التهكمية يُسوقون منجزات رجل لم تستطع ثلاث حكومات بموازنات انفجارية على تحقيقها ، بينما استطاع ان يُحققها هو وحده في ١٠ اشهر …….انت شايف هالأيام العبادي من يطّلع يگول تصرفات حكومة الكاظمي غامضة وبيهه تخادم سياسي مع اطراف […]

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