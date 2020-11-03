2020/11/03 | 16:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- عدّ النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، اليوم الثلاثاء، ان ربط الرواتب بقانون الاقتراض امر غير صحيح، فيما بين ان مجلس النواب متجه نحو تمرير القانون وتعديله ليصل المبلغ الى 15 ترليون.وقال خلاطي في تصريح صحفي: ان “قضية تأخير صرف الرواتب لم تحصل في السابق واثارت قلق كبير لدى الموظفين”، مشيراً […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلاطي: ربط الرواتب بقانون الاقتراض امر غير صائب المركز الخبري الوطني.

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