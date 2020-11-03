لجنة حكام التطبيعية تعلن طواقم الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز

2020/11/03 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تنطلق يوم غد الاربعاء الجولة الثالثة من منافسات دوري الكرة الممتاز بإقامة مباراتين ، واحدة في البصرة والثانية في السماوة.

وذكرت لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن:" مباراة الميناء والكهرباء والتي تقام على ملعب الفيحاء في البصرة سيتولى ادارتها الحكم الدولي واثق محمد، فيما يحكم لقاء السماوة والنجف الحكم مصطفى عبد الكريم".

واضافت: "وتسكمل الجولة الخميس، بلقاء زاخو والشرطة ويديرها الحكم الدولي مهند قاسم، فيما سيكون الحكم فايد كريم قاضيا لمباراة الجوية والصناعات، والدولي يوسف سعيد للقاء الطلبة والزوراء".

وبينت: "وتختتم الجولة الجمعة، بلقاء النفط وامانة بغداد بتحكيم الدولي علي صباح، والحدود ونفط البصرة بإدارة سالم عامر، والديوانية والكرخ بتحكيم احمد كاظم، ونفط الوسط ونفط ميسان بإدارة الدولي هيثم محمد علي، والقاسم واربيل بتحكيم محمد رياض علي".

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