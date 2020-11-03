بينها 185 حالة رصد وبائي.. التوزيع الجغرافي لـ 364 إصابة جديدة بكورونا في الرصافة

2020/11/03 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.



عبد الغني الساعدي عن تسجيل 364 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 185 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 364 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

- 185 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الصدر 13 حالة

قطاع الرصافة 29 حالة

قطاع بغداد الجديدة 19 حالة

قطاع البلديات الاول 20 حالة •

.



قطاع الشعب 22 حالة

.



قطاع الاستقلال 21 حالة .

قطاع البلديات الثاني 17 حالة .

قطاع النهروان 11 حالة

قطاع الاعظمية 14 حالة

قطاع المدائن 19 حالة

- 179 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

561 مدينة الصدر 37 حالات محلة , 534 , 565 , 562, 552 الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية كيارة , قطاعات 34, , 521 .



565 .



قطاع

الاعظمية 13 حالات محلة 323, 314, 316

331 , 329 , 333 , 345 , 341 , الشعب 10 حالات محلة 317, 337

البلديات 9 حالات محلة .



734 , 722 , الزراعي , 771 ,

شارع فلسطين 9 حالات محلة 505, 503 , 506 , ,502 , 504

الامين 7 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743

بغداد جديدة 8 حالات محلة 701

, الزراعي , , , 709 706 , 704 ,

الزعفرانية 9 حالة محلة , 958 , شارع المعهد , 959 , 952 , , 964

زيونة 6 حالات , 716 , 710

المدائن 9 حالات , جسر ديالى , حي الوحدة

المشتل حالة واحدة قرب المعسكر

905 , , 906 , 909 , الكرادة 8 حالات محلة 903, 905

حي تونس 3 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 9 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , 769

الطالبية حالتين محلة 323 , 320 ,

.



حي الزهراء 3 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

• الحسينية 8 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205

زيونة 6 حالات , 716 , 710

المدائن 7 حالات , جسر ديالى , حي الوحدة

• حي الخضراء حالة واحدة

• المشتل حالة واحدة قرب المعسكر

• الفحامة حالة واحدة

• الكرخ الدورة حالة واحدة ,

• الكرخ الحرية 4 حالات , 418 , 428

• حي النصر حالة واحدة , 773

• حي السلام حالة واحدة , 408

• البنوك 5 حالات , 319 , 335 , 321

• المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان

• الكفاح حالة واحدة , 125

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 61977 توفي منهم 1363 للاسف فيما اكتسب الشفاء 56143 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4471".

وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها 185 حالة رصد وبائي.. التوزيع الجغرافي لـ 364 إصابة جديدة بكورونا في الرصافة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها 185 حالة رصد وبائي.. التوزيع الجغرافي لـ 364 إصابة جديدة بكورونا في الرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).