2020/11/03 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس هيئة النزاهة الأسبق، القاضي

رحيم العكيلي، اليوم الثلاثاء، على

حادثة حريق مبنى هيئة الضرائب في بغداد.

وكتب العكيلي على حسابه الشخصي في

فيسبوك: "مليارات في الضرائب..



إن

التعليمات المالية والحس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس سابق للنزاهة عن وجود 8 مليارات بمبنى الضرائب: الحريق ’’يطلِّع’’ مصائب أحياناً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس سابق للنزاهة عن وجود 8 مليارات بمبنى الضرائب: الحريق ’’يطلِّع’’ مصائب أحياناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).