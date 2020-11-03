تصريح حكومي حاسم عن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين

2020/11/03 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الثلاثاء، وزارة المالية بإيجاد حلول

لصرف رواتب المتقاعدين.

وقال احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس

الوزراء، في تغريدة على تويتر تابعتها

وكالة نون الخبرية، "في مستهل

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