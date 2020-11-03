رئيس مجلس القضاء ومستشار الامن الوطني‎ ‎يبحثان الجهد المشترك في مكافحة الإرهاب

2020/11/03 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق

زيدان، الثلاثاء، ومستشار الامن

الوطني‎ قاسم الاعرجي ‎يبحثان الجهد

المشترك في مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان لمجلس القضاء تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، أن "رئيس مجلس

ال

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