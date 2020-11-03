اللجنة العليا للنظام البايومتري توقف صرف 16 الف راتب غير قانوني

2020/11/03 | 16:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة العليا الخاصة بشؤون النظام البايومتري في اقليم كوردستان، عن ايقاف صرف رواتب أكثر من 16 الف شخصا، يسلتمون الرواتب بشكل غير قانوني.

وعقدت اللجنة العليا الخاصة بالنظام البايومتري في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا باشراف قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، وبحضور وزير المالية في حكومة الاقليم.

وخلال الاجتماع، قدمت دائرة التنسيق والمتابعة ودائرة التكنولوجيا والمعلومات بالاعتماد على الاحصائيات والبيانات، قدمتا تقريرا عن تعدد الرواتب، جاء فيه: ان اكثر من 106 الف و839 شخصا يستلمون اكثر من راتب، اغلبها بشكل غير قانوني.

وبعد متابعة المسألة، تبين ان 16 الفا و505 شخصا، يستلمون أكثر من راتب بشكل غير قانوني، لهذا أوصت اللجنة العليا وضمن اطار قانون الاصلاح، بايقاف صرف تلك الرواتب مع حق اولئك الاشخاص بحق تقديم الطعن في القرار، فيما حددت فترة شهر واحد لاعادة مراجعة الملفات.

PUKmedia ترجمة‌

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