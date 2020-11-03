تعويذة شفق- من شوارد منقوعة على عزف منفرد - فاطمة الفلاحي

2020/11/03 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 21.أدركتُ أن الليل لا يأتي إلا بكَ، كقمر يعانق ظلي، وكتاب لا يموت.22.تقيمُ الطقوسَ في مزاراتهِ حد آخرُ خفقة تَعَقُل.23.أدون انشطاري وأشيائي المخبئة التي محقتُ فيها وجودي، على أعمدة الأطلال.24.بسملة غروب وتعويذة شفق،وسربٌ يعبر المسافات.25.قبل أن يشيد الجدار، وينقض على أزقة روحه المعتمة، تعرشت أنامله لوعة الأزهار.26.



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