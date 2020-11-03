زمن موناليزا الحزينة: بقية الفصل السابع عشر - دلور ميقري

2020/11/03 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 4أطلت ديبا من الشرفة، لتبصر جارتها والنار تشتعل بشعرها وتنتقل إلى ملابسها.



فاتجهت إلى الدرج، لتنزل بسرعة نحو المرأة المسكينة.



حاولت إطفاءَ النار، بأن رمت على المرأة بطانيةً سميكة، كانت منشورة على حبل الغسيل.



لم تُصب الجارة بحروق خطيرة، مثلما تبيّن في المستشفى؛ لكنها فقدت شَعرها تقريباً.



لما حضرَ شرطيٌّ لتسجيل الحادثة، فإن المرأةُ المصابةُ اتهمت المستأجرةَ في منزلها بتعمد إعطائها البنزين وهيَ ت ......





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