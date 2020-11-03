2020/11/03 | 16:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ليلة 8 نوفمبر 2016 وبكلمة "جميل" وصف دونالد ترامب حديث العهد في معترك السياسة فوزه المفاجئ على منافسته هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأصوات الأكثر لاتعني الفوز بالضرورة.. كيف يختار المجمع الانتخابي رئيس أميركا؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأصوات الأكثر لاتعني الفوز بالضرورة.. كيف يختار المجمع الانتخابي رئيس أميركا؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).