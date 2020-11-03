2020/11/03 | 16:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين للحادث الإرهابيِّ في فيينا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين للحادث الإرهابيِّ في فيينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).