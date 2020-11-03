الخارجية العراقية تدين ’العمل الإرهابي’ في عاصمة النمسا

2020/11/03 | 16:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعربت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، عن استنكارها الشديد لما وقع في العاصمة النمساوية من عمل إرهابي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 تشرين الثاني 2020)، إن "العراق يعرب عن إدانته، واستنكاره الشديدين للحادث الإرهابيِّ الذي وقع في العاصمة فيينا-النمسا، الذي راح ضحيته عدد من الأفراد وأصاب آخرين".

واضاف "نُقدِّم تعازينا لحكومة النمسا وشعبها،ونؤكِّد موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّف والعنف".

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