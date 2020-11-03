2020/11/03 | 16:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على 19 متهماً بالقتل والخطف والسرقة في بغداد.

وقالت الوكالة، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، تمكنت من القبض على عدد من المتهمين و المطلوبين خلال ممارساتها الأمنية خلال ٢٤ ساعة الماضية”.

واضافت الوكالة ان “مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ تمكن من القاء القبض على متهم قام بجريمة قتل وفق المادة ٤٠٦ ق.ع، بينما تمكن مكتب مكافحة اجرام الاعظمية من إلقاء القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره ٢٣ مليون دينار عراقي وفق المادة ٤٤٤ ق.ع،هذا وتم القاء القبض على متهمين اثنان لقيامهم بجريمة خطف وآخر بجريمة إغتصاب وتم توقيفهم وفق المادتين ٤٢١ ، ٣٩٦ ق.ع ضمن مكاتب مكافحة اجرام الشعب والنهروان وحسينية المعامل”.

وبينت ان “المفارز نفذت أومر القاء القبض بحق عشرة متهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية من داخل المنازل وتزوير وثائق وهويات ومطلوبين للقضاء ضمن مكاتب مكافحة اجرام الكرادة والكرامة وابو غريب وبغداد الجديدة والبياع والمحمودية والخضراء والصالحية والمنصور ومكتب سرقة سيارات الرصافة وفق المواد ٤٤٦ ، ٤٤٤ ، ٢٩٢ ،٢٩٨ ، ٢٤٨ ، ٢٣٨ ، ٤٥٣ ق.ع، والقاء القبض على خمسة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام القدس والزهور والحرية والحبيبية والكاظمية وفق المادة ٤٤٦ ق.ع، فضلا عن ضبط عجلة والقبض على حائزها لوجود إشارة ضبط عليها ضمن مكاتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ”.

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