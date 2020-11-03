عاجل | ترمب: نتائجنا جيدة في فلوريدا وأحظى بدعم الأميركيين من أصول إفريقية

2020/11/03 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

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– ترمب: نتائجنا جيدة في فلوريدا وأحظى بدعم الأميركيين من أصول إفريقية.

– ترمب: سأحصل على أكثر من 306 صوت في المجمع الإنتخابي.

– ترمب: في حال فوز بايدن فأنه لن يبقى طويلا في منصب الرئاسة وستكون نائبته هي رئيسة البلاد.

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