قراءات: أي رئيس أميركي قادم لن يتجاوز الرد على استهداف السفارة

2020/11/03 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حلل خبراء في الشأن السياسي الدولي، تعاطي أي رئيس أميركي مع الوضع في العراق، فيما يخص التهديدات التي تطال سفارة واشنطن في بغداد بأنه لن يكون سهلا.

وقرأ الخبراء أن ما يتعلق باستمرار الهجمات على المصالح الأميركية في العراق لن يحدده أي رئيس قادم، بل تحدده الرؤية السياسية الشاملة للإدارة الأميركية، كون أن القرار في الولايات المتحدة لا يقتصر على البيت الأبيض، بل يتداخل مع الشركاء السياسيين وقرارات مجلس الشيوخ الأميركي ومجلس النواب أيضا.

ورجح الخبراء أن يكون الرد الأميركي على التهديدات الأمنية في العراق حاضرا خلال الأشهر المقبلة، كون أن أي زعيم أميركي يطمح لنيل الود من شعبه من خلال إثبات أن سلامة المواطنين الأميركيين في الخارج أولوية وأهمية بالغة الضرورة.

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