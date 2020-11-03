2020/11/03 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من جانب آخر، رأى محللون سياسيون أن الشرق الأوسط لم يعد يشكل تحديا للإدارة الأميركية كما كان سابقا.

ويقول المحللون، إن سياسة الإدارة الأميركية خلال السنوات الأخيرة حاولت تطويق الملف الإيراني في الشرق الأوسط، من خلال فرض عقوبات على طهران، لتخفيف سطوتها على البلدان التي تدخلت في شؤونها مثل العراق ولبنان وسوريا واليمن، ومن هذا المنطلق، يرى المحللون أن معضلة واشنطن الأكبر قد طوقت إلى حد كبير.

وفي الجانب الأمني وتهديد تنظيم داعش للمنطقة العربية، عد المحللون أن التنظيم الإرهابي ما زال يشكل تهديدا للشرق الأوسط، لكنه لم يعد نقطة قوة لأميركا، خصوصا بعد أن اشتركت دول أوروبية وعربية في تحالفات عسكرية لمحاربة الإرهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محللون: الشرق الأوسط لم يعد يشكل تحديا للإدارة الأميركية كما السابق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محللون: الشرق الأوسط لم يعد يشكل تحديا للإدارة الأميركية كما السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).