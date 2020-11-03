الكاظمي يوجه المالية بإيجاد حل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين

2020/11/03 | 17:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، وزارة المالية بإيجاد حلول لصرف رواتب المتقاعدين....

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