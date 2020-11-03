2020/11/03 | 17:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الثلاثاء، القبض على 19 متهماً بالقتل والخطف والسرقة في بغداد.

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