إسبانيا تسجل اكبر حصيلة يومية باصابات كورونا

2020/11/03 | 17:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد

حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد

زاد اليوم الاثنين بواقع 55019 حالة، في

أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن الوفيات

زادت بواقع 379 ح

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