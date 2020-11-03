روسيا تسجل 355 وفاة و18648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

2020/11/03 | 17:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم

الثلاثاء، عن تسجيل 355 حالة وفاة جديدة

و18648 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات

الـ24 الماضية.

ووفقا لآخر أرقام وبيانات المركز

الروسي لمكافحة الوباء، ارتفعت حصيلة

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