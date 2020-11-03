إيران تسجل 422 وفاة جديدة وارتفاعا قياسيا في الإصابات بفيروس كورونا

2020/11/03 | 17:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم

الثلاثاء، عن وفاة 422 شخصا متأثرا

بإصابته بفيروس كورونا، وتسجيل ارتفاع

قياسي في عدد الإصابات بواقع 8932 إصابة

جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام وا

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