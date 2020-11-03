هورامي: ايقاف الرواتب غير القانونية

2020/11/03 | 17:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا للبايومتري خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء 3/11/2020 باشراف نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، ايقاف 16 الف و505 راتب غير قانوني خلال الشهر الجاري.

وقال السكرتير الاعلامي لنائب رئيس الحكومة سمير هورامي لـ PUKmedia، انه وفق معلومات واحصائيات البايومتري، فان (106839) شخصا يستلمون اكثر من راتب ومنحة، تم تنظيم غالبيتهم بقانون، فضلا عن 16505شخصا يملكون رواتب مزدوجة غير قانونية ووفق الفقرة الثانية من المادة (3) من قانون الاصلاح يعتبر هؤلاء غير قانونيين وهم على الشكل التالي:

-(١١٣٨) شخصا تم تسجيلهم مرتين كموظفين، ما يعني ان لديهم راتبين.

-(٣٨٩١) شخصا تم تسجيلهم كموظفين ومتقاعدين، ما يعني ان لديهم راتب موظف واخر متقاعد.

-(٥٧٣٤) شخصا تم تسجيلهم مرتين في رواتب التقاعد، ما يعني ان لديهم راتبين للتقاعد.





-(٥٧٤٢) شخصا تم تسجيلهم مرتين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ما يعني ان لديهم منحتين في الوزارة.

واضاف هورامي، انه تقرر خلال الاجتماع ايقاف رواتب 16 الف و505 موظف غير قانوني خلال الشهر الجاري.

PUKmedia خاص

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