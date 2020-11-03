مركز متخصص يدعو لتشريع قانون الجرائم المعلوماتية

2020/11/03 | 17:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة ..شدد (مركز التطوير الرقمي-DDC)، مجلس النواب الى ضرورة تشريع قانون خاص بالامن المعلوماتي.



وقال المركز في بيان، ان “المركز يتابع بشكل مكثف هذا الموضوع، وخاصة ان مجلس النواب حاول تقديم قانون الجرائم المعلوماتية منذ عام 2009، ثم 2019، الا ان النقاشات والاعتراضات على بعض المواد حالت دون تشريعه”.



واضاف، انه “بعد دخول التكنولوجية بشكل […]

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