الصحة تتوقع حسم ملف العام الدراسي الجديد

2020/11/03 | 17:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

توقعت وزارة الصحة، الثلاثاء، حسم ملف العودة الى المدارس وبدء العام الدراسي الجديد من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقال المتحدث بإسم الوزارة، سيف البدر، في مقابلة متلفزة تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (3 تشرين الثاني 2020)، إن "قرار العودة للمدارس من صلاحية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ولحد الان لم يتخذ أي قرار رسمي يحدد موعد العودة، ونتوقع ان هذا الملف سيحسم خلال أيام".

وأضاف، أن "وزارة الصحة أكدت على وجوب تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في حال العودة للمدارس".

واوضح، إن "هناك زيادة كبيرة بأعداد المختبرات وقدرات وزارة الصحة في مواجهة الفيروس، وقادرون على مواجهة أي زيادة بعدد الإصابات تفوق المعدل الحالي"، مشيرا الى "السرعة بتسليم نتائج الفحص PCR لمن يشتبه بإصاباتهم".

واشار المتحدث باسم وزارة الصحة الى، أن "وباء كورونا خطير وينبغي التعامل معه بجدية، والدول التي خفضت إجراءاتها زاد عدد الإصابات فيها وصلت يوميا الى عشرات الالاف، وهناك استقرار بعدد الإصابات وزيادة بمعدل الشفاء التي وصل الى 85% ونسبة الوفيات وصلت الى 2%"".

وتابع، أن "أكثر حالات الوفاة، هي لمرضى يراجعون المؤسسات الصحية بمراحل متأخرة من المرض يصعب معها انقاذهم بسبب التضليل الذي يقوم به البعض، وعدم الالتزام بنصائح وزارة الصحة".

وكان وزير الصحة، حسن التميمي قد اعلن في وقت سابق، ان "ملف بدء العام الدراسي الجديد مازال يدرس من قبل وزارتي الصحة والتربية، والاجتماعات مستمرة بشأنه".

ا.ح

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