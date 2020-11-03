سعر الكهرباء بالنرويج… منار العبيدي

2020/11/03 | 17:18 - المصدر: يس عراق

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كتب الخبير الاقتصادي منار العبيدي:

سعر الكهرباء في النرويج يصل الى قيمة سالبة

وصلت قيمة بيع الكهرباء الى بعض سكان النرويج الى قيمة سالبة حيث وجب على الشركات المجهزة للكهرباء دفع الاموال للمواطنين مقابل استخدام الكهرباء نتيجة انخفاض الطلب على الكهرباء نتيجة هطول الامطار الغزيرة والرياح التي ادت الى تقليل استخدام الطاقة الكهرباىية

وتخضع الية تسعير الكهرباء في النرويج للعرض والطلب

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