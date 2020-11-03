ترامب يوضح متى سيعلن فوزه في الانتخابات

2020/11/03 | 17:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيعلن الفوز بالانتخابات عندما يكون هناك فوز ولا حاجة للألاعيب، مشيرا إلى أن لديه فرصة جيدة للفوز مع بدء الانتخابات الأميركية الثلاثاء.

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