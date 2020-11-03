شيفتشينكو: ميلان الحالي بإمكانه الفوز بالدوري الإيطالي

2020/11/03 | 17:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} صرح مدرب المنتخب الأوكراني ونجم ميلان الإيطالي السابق، أندري شيفتشينكو، البالغ 44 عاما، أن "الروسونيري" بإمكانه التتويج بلقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم.

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