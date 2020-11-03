الجبوري يدعو الى تضمين قانون الاقتراض تعيين المشمولين بقانون التدرج الطبي

2020/11/03 | 17:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

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دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري أعضاء مجلس النواب الى تضمين قانون الاقتراض موضوع توفير المخصصات اللازمة لتعيين كافة المشمولين بقانون التدرج الطبي وتعديلاته، مؤكداً أن القضية ليست من صلاحيات وزارة الصحة، وإنما من صلاحيات وزارة المالية .



وقال الجبوري اليوم ” في الوقت الذي نؤيد فيه الممارسات الديمقراطية وحق […]

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