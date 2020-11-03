مدير عام الضرائب: ابواق حاولت تضخيم حريق مبنى الهيئة

2020/11/03 | 17:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مدير عام الضرائب شاكر الزبيدي، اليوم الثلاثاء، ان هناك ابواقا حاولت تضخيم الحريق الذي طال مبنى الهيئة.

وقال الزبيدي في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “الحريق الذي طال مبنى الهيئة صباح هذا اليوم وفي تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً، حيث تم تشغيل المولدة الكهربائية الخاصة بالدائرة مما حدث تماس كهربائي في السقوف الثانوية في الطابق الخامس مكتب المدير العام و الطابق الرابع وبدأت ألسنة النار تأخذ مدى واسع من المساحة ولكن بجهود جبارة وسيطرة متسارعة مع فرق الاطفاء في الدفاع المدني حيث تمت السيطرة على اخماد الحريق”.

واضاف الزبيدي، ان “مبنى الهيئة يوجد داخله فرع لمصرف الرافدين يودع فيها اموال الضرائب من قبل المكلفين فضلا عن استلامنا صكوك مالية فقط وليس لدينا حق بالاحتفاظ وتخزين الاموال وهذه هي مهمة مالية لدى مصرف الرافدين”.

واكد ان “جميع سيرڤرات وأنظمة الحاسوب والهاردات المخزنة في الدائرة هي في مكان بعيد عن محل حادث الحريق ومسيطر عليها سيطرة تامة”، مطالباً القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي الى “ان تاخذ الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الإسراع في المساهمة في الشائعات والأخبار غير الدقيقة”.

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