العراق يؤكد موقفه الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره

2020/11/03 | 17:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعرب العراق، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره الشديدين للحادث الإرهابيِّ الذي وقع في فيينا، مؤكدا موقفه الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقى “النور نيوز” نسخة منه،، انه “يُعرب العراق عن إدانته، واستنكاره الشديدين للحادث الإرهابيِّ الذي وقع في العاصمة فيينا-النمسا، الذي راح ضحيته عدد من الأفراد وإصابة …

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