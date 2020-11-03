ديالى تعقد اول اجتماع حول “تفتيت البساتين” وتتخذ 3 قرارات عاجلة

2020/11/03 | 17:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

أعلن مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، عقد اول اجتماع حول ملف تفتيت البساتين الزراعية داخل المحافظة، فيما اشار الى اتخاذ 3 قرارات عاجلة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبداالله الحيالي لـ /المعلومة/، إن “قائممقامية بعقوبة شهدت اقامة اول اجتماع موسع للدوائر الحكومية ذات العلاقة لمتابعة ملف تفتيت البساتين والاراضي الزراعية وتحويلها الى اراض سكنية وورش صناعية وتجارية في ظاهرة تهدد الاحزمة الخضراء في كل مدن ديالى دون استثناء”

واضاف الحيالي، ان “الاجتماع قرر احالة مرتكبي هذه الجرائم الى القضاء وذلك لانعدام صلاحيه الحبس والحجز لرئيس الوحدة الادارية وفق الدستور العراقي، وكذلك جرائم التجاوز على الانهر ومحرماتها ورمي النفايات والقاذورات في المياه”.

ولفت الى أن “الاجتماع قرر ايضا فسخ العقود الزراعية التي لاتستخدم لاغراض الزراعة ومحاسبة المخالفين للعقد مع مطالبة الحكومة المركزية بارجاع الصلاحيات الجزائية للاداريين لمعالجة المشاكل التي تواجه العمل والتجاوزات على المال العام”.

وتعاني مدن ديالى وخاصة بعقوبة من عمليات تفتيت وتجريف واسعة للبساتين والاراضي الزراعية خاصة في السنوات 4 الاربعة ما يهدد باتهاء الاحزمة الخضراء حول المدن”.



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