صابئة ميسان  يحتفلون بعيد الإزدهار

2020/11/03 | 17:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /علي قاسم الكعبي/..



احتفل أبناء طائفة الصابئة المندائيين في ميسان بعيد الازهار (العيد الصغير)، حيث تجري طقوس التعميد وتسمى الصباغة بالماء الجاري.



وقال الترميذا نظام شيخ الطائفة في ميسان ان” عيد الازدهار للصابئة المندائيين يعد واحدا من أهم الأعياد ويطلق علية تسمية ” العيد الصغير، موضحاً ان الصابئة يعملون على التعميد بالماء الجاري اثماء […]

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