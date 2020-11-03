ارتفاع أسعار النفط في ظل الانتخابات الأمريكية

2020/11/03 | 17:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

استأنفت أسعار النفط الارتفاع، في ظل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قفز سعر مزيج برنت فوق مستوى الأربعين دولارا للبرميل.

ويأتي الارتفاع على الرغم من وجود مخاوف حيال الطلب العالمي على النفط بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3% إلى 40.14 دولار للبرميل، بحلول الساعة 15.25 بتوقيت موسكو، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.31% إلى 30.03 دولار للبرميل.

وتنخفض دول مجموعة أوبك بإنتاج النفط منذ مايو الماضي لدعم الأسعار، وقلصت الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي .



ومن المقرر أن تقلص المجموعة التخفيضات بواقع مليوني برميل يوميا في ينايرالمقبل.

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