2020/11/03 | 17:32 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 | 05:18 مساءً | عدد القراءات : 15

القضاء اللبناني يوقف ملاحقة كارلوس غصن بتهمة دخول إسرائيل

أوقف القضاء اللبناني ملاحقة قطب صناعة السيارات كارلوس غصن بجرم زيارة إسرائيل، بناءً على إخبار قدّمه ثلاثة محامين بحقه مطلع العام إثر وصوله إلى بيروت بعد فراره من اليابان.

وفي كانون الثاني/يناير، قدم المحامون حسن بزي وجاد طعمة وعلي عباس إخبارا ضد غصن بجرم ”دخول إسرائيل، والتعامل مع العدو الإسرائيلي وإقامة علاقات تجارية معه“، وذلك على خلفية زيارة أجراها في العام 2008، بصفته مديرا لشركة رينو الفرنسية لتوقيع اتفاق شراكة مع شركة سيارات إسرائيلية.

وقال مصدر قضائي لوكالة، الثلاثاء: إن ”النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرّر حفظ الأوراق وعدم ملاحقة غصن في الجرائم المنسوبة إليه، لجهة دخول بلاد العدو والتعامل الاقتصادي معه؛ بسبب مرور الزمن العشري على الجرم المدعى به“؛ أي سقوطه بفعل مرور أكثر من عشر سنوات.

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